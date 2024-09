MEIO AMBIENTE

Salvador é a quarta capital do país e primeira do Nordeste com melhor qualidade ambiental, aponta ranking

Publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, lista coloca a capital baiana como a melhor do Nordeste

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 16:16

Parque da Cidade Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Salvador está entre as capitais do país com melhor qualidade ambiental, de acordo com o Índice de Progresso Social – Brasil (IPS-Brasil), pesquisa que determina a qualidade de vida nos municípios. O ranking, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, coloca a capital baiana como a melhor do Nordeste.

Segundo a reportagem, entre os parâmetros estão a proporção de áreas verdes no perímetro urbano, as emissões de carbono por habitante ao ano, a perda de vegetação (por desmate ou supressão de vegetação secundária), focos de calor ou queimadas e a vulnerabilidade climática local.

O IPS Brasil é uma colaboração entre o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Fundação Avina, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, iniciativa Amazônia 2030, Anattá - Pesquisa e Desenvolvimento, e o Social Progress Imperative. Ainda de acordo com o Estadão, a metodologia foi desenvolvida por pesquisadores de Harvard e MIT, nos Estados Unidos, e são usados, principalmente, dados de bases oficiais.

Salvador ficou na quarta posição com índice de 73,61, o maior entre as capitais nordestinas. O ranking nacional é liderado por Curitiba, com índice de 78,31, seguido por Brasília (74,91) e Cuiabá (74,53).

Referência

Nos últimos anos, Salvador se tornou uma referência em sustentabilidade no país. Na última década, a Prefeitura plantou mais de 100 mil mudas de vegetação típica da Mata Atlântica na cidade. Foram preservados mais de 26 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica ao recuperar parques e áreas verdes.

Desde 2013, Salvador teve diversas áreas verdes requalificadas, como o Parque da Cidade e o Jardim Botânico, além dos parques Lagoa dos Pássaros, Lagoa do Arraial do Retiro, Lagoa da Timbalada e Pedra de Xangô. E já estão em fase de implantação os parques Socioambiental de Canabrava, Vale da Mata Escura e Ipitanga I.

Nesta área, a capital baiana ganhou prêmios nacionais e internacionais. Salvador foi uma das cinco cidades no mundo ganhadoras do Prêmio Global para o Desenvolvimento Sustentável nas Cidades (Shanghai Award), iniciativa liderada pela ONU-Habitat e pelo município de Shangai, na China.