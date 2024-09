CAPITAL BAIANA

Salvador é finalista no Music Cities Awards como Melhor Cidade Global da Música

Cidade disputa o primeiro lugar com as cidades de London (Ontário) e Brampton, ambas no Canadá

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 14:35

A cidade de Salvador é finalista no prestigiado Music Cities Awards, concorrendo na categoria de “Melhor Cidade Global da Música”. A capital baiana disputa o primeiro lugar com as cidades de London (Ontário) e Brampton, ambas no Canadá.

O prêmio internacional busca reconhecer a cidade que melhor integra a música como ferramenta de desenvolvimento social, econômico e cultural. O resultado será anunciado em 7 de dezembro, durante cerimônia em Riyadh, na Arábia Saudita.

O júri, composto por especialistas internacionais, avaliará as candidatas com base em critérios técnicos. A premiação foi realizada através do Escritório de Cooperação Internacional (ECI) da Prefeitura de Salvador, em articulação e curadoria da Diretoria de Cultura da Secult.

Para o titular da Secult, Pedro Tourinho, estar novamente entre os finalistas é um reconhecimento do papel da cidade no cenário musical mundial. “A indicação reforça a potência cultural da capital baiana e a importância da música como um pilar central para o desenvolvimento local e internacionalização de Salvador”, declara.

Além dessa conquista, Salvador foi premiada no Music Cities Awards 2023, na categoria “Melhor Iniciativa de Turismo Musical”, reconhecendo os esforços da cidade em promover o turismo por meio da música, valorizando sua rica herança cultural e estimulando o setor turístico.