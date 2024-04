MEIO MILHÃO

Salvador e mais: cinco baianos faturam R$ 594 mil na Lotofácil

20 apostas no Brasil dividiram prêmio principal

Cinco apostadores baianos tiveram sorte no sorteio da Lotofácil de segunda-feira (1º) e faturaram mais de meio milhão de reais com o prêmio principal. As apostas tiveram 15 acertos e vão receber R$ 594.482,43.