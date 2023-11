Salvador ganha primeiro quiosque da M&M's com produtos internacionais

A marca de chocolates MLover’s, que tem como carro-chefe o M&M's americano, vai abrir um quiosque em Salvador. Segundo apuração exclusiva do Alô Alô Bahia, a operação será aberta no dia 1º de dezembro, uma sexta-feira, no Shopping da Bahia (SDB). Esse é o primeiro quiosque da marca no Brasil.



Produzidos pela multinacional americana Mars, os confeitos coloridos de chocolate ao leite agora poderão ser comprados na unidade inaugurada na Alameda Luís Gama, no 3º piso do centro de compras.