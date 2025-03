SAÚDE

Salvador inicia vacinação contra gripe; veja locais, horários e público alvo

Secretário diz que meta do município é alcançar 90% do público-alvo com a vacinação

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 13:22

Vacinação Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador dá início à vacinação contra a gripe nesta terça-feira (25), com a primeira aplicação ocorrendo às 11h30 no Instituto Oliveira, localizado na Rua Sérgio Carvalho, no bairro da Federação. A instituição de longa permanência abriga cerca de 25 idosos e receberá a vacina de forma antecipada. A capital baiana recebeu nesta segunda-feira (24) um total de 68 mil doses do imunizante. >

A partir de quarta-feira (26), a vacinação estará disponível para o público geral nos postos de saúde da cidade, das 8h às 16h. Estarão elegíveis para a imunização crianças de seis meses a menores de 6 anos, povos indígenas a partir de seis meses, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, idosos, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de diversos outros grupos, como caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo e portuários.>

Rodrigo Alves, titular da SMS, destacou a meta do município de alcançar 90% do público-alvo com a vacinação. “Nosso objetivo é vacinar 90% da população elegível. Com as vacinas já em mãos, optamos por antecipar o início da imunização para proteger não só contra a gripe, mas também para reduzir complicações, internações e mortes provocadas pelas infecções respiratórias. Quanto mais pessoas vacinadas, maior a proteção para todos”, afirmou Alves.>