MOBILIDADE

Salvador lança campanha de conscientização contra acidentes de trânsito

O mês de maio é dedicado a uma campanha internacional de conscientização sobre os acidentes de trânsito. Nesta quarta-feira (8), a prefeitura divulgou as ações que serão desenvolvidas em Salvador, frisou que os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes, disse que a categoria representou 56% das vítimas fatais em 2023, e entregou 62 novas viaturas para a Transalvador.

Em evento realizado no Farol da Barra, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que a campanha e as novas viaturas garantem uma mobilidade melhor.

"Com essas viaturas, estamos organizando a parte da mobilidade, para que a gente possa ter uma cidade que as pessoas possam transitar com qualidade de vida e segurança".