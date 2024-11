VIOLÊNCIA

Salvador lidera ranking de capitais com mais mortes masculinas por arma de fogo

Foram contabilizadas 194,6 registros, por cem mil, de homicídios masculinos, em 2022

A capital baiana registra ano após ano alarmantes taxas de violência urbana. O relatório do Instituto Sou da Paz, “Violência Armada e Racismo: o papel da arma de fogo na desigualdade racial”, indicou que, durante o ano de 2022, Salvador foi a capital brasileira com o maior número de homens mortos por armas de fogo. Foram contabilizadas 194,6 registros, por cem mil, de homicídios masculinos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (20).

Violência racializada

Do total de homens mortos por armas de fogo em Salvador, no ano de 2022, 128,7 foram declarados negros e 65,9 não-negros.

As disparidades raciais, no entanto, não se restringem apenas à cidade de Salvador. Em todo o estado baiano, a diferença é ainda maior: os homens negros são quatro vezes mais afetados pelo homicídios. Durante o ano analisado, foram 90,4 por cem mil homens negros mortos, contra 23,1 não-negros. O nordeste, com a ajuda dos dados baianos, registrou cerca de 48% dos casos de todo o país, sendo a região com a maior proporção.