Salvador recebe encontro de criadores de búfalos; veja programação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 21:12

Búfala leiteira da raça Murrah Crédito: Divulgação

Acontece em Salvador, de 30 de outubro a 02 de novembro, o XVI Encontro Brasileiro de Bubalinocultores. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalo (ABCB), acontecerá no Hotel Deville Prime, com uma programação de palestras, mostra de produtos lácteos e o Búfalo Tour - visitação às fazendas de búfalos e laticínios.

No encontro haverá uma mostra dos derivados lácteos produzidos com leite de búfala, entre eles queijos mozzarella de diversos formatos, burrata, queijo minas fresco, queijo coalho, ricota, cottage, manteiga, parmesão, requeijão e o delicioso doce de leite.

O Encontro Brasileiro é o mais esperado pelo criador de búfalos pois é o momento de confraternização, atualização e troca de experiências entre os criadores de todas as regiões do país. “Em Salvador temos a presença confirmada de importantes criadores brasileiros e de outros países, além de pesquisadores interessados nessa atividade pecuária, que é crescente no país, em torno de 10% ao ano”, diz Caio Vinicius Di Helena Rossato, Presidente da Associação.

Ainda de acordo com Rossato, a Bahia tem cerca de 25mil búfalos distribuídos principalmente no Recôncavo baiano, Sul da Bahia, Porto Seguro, Extremo Sul, Litoral Norte entre outros. "A Bahia é um excelente lugar para criação de búfalos para corte e leite. Se destaca pela sua genética leiteira da raça Murrah e pela produção de derivados lácteos de leite de búfala. Também produz carne de búfalos de excelente qualidade. Os produtos de búfalo são muito consumidos no Estado, 80 toneladas mês de queijo de búfala e 200 toneladas mês de carne de búfalo", completa o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos.

Selo de pureza

A ABCB, por delegação do DIPOA - Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal, estabeleceu no ano de 2000 o programa denominado “Selo de Pureza 100% Búfalo” para os rótulos de produtos elaborados exclusivamente com leite bubalino, certificando a origem do produto.

O objetivo do programa é garantir uma concorrência honesta entre produtos colocados no mercado, agregando valor àqueles elaborados exclusivamente com o leite da espécie, de qualidade reconhecidamente superior, além de garantir a segurança alimentar aos consumidores de tais produtos.

PROGRAMAÇÃO DO XVI ENCONTRO

DIA 30 DE OUTUBRO – JANTAR DE BOAS-VINDAS RESTAURANTE DO HOTEL DEVILLE PRIME

DIA 31 DE OUTUBRO - CICLO DE PALESTRAS AUDITÓRIO DO HOTEL DEVILLE PRIME

Coordenador Geral do Encontro: Criador Sr. Urbano Antonio S. Filho.

Coordenador Científico do Encontro: Prof. Dr. Gregório Miguel Ferreira de Camargo - Universidade Federal da Bahia (UFBA)

8h00 – Abertura – Boas-Vindas – Dr, Caio Vinícius Di Helena Rossato – Presidente da ABCB.

8h15– Pronunciamento do Presidente da Federação Americana de Criadores de Búfalos - Sr. Luís Quiles - XV SIMPÓSIO DE BÚFALOS DAS AMÉRICAS E EUROPA – BOLÍVIA 2025.

Seção de Nutrição:

8h00- Palestra 01 - Atualidades em Nutrição e Manejo Alimentar de Bubalinos Palestrante: Prof. Dr. André Mendes Jorge – Universidade Estadual Paulista (Unesp/Botucatu-SP). Moderador Prof. Dr. José Esler de Freitas Júnior - Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Seção de Carne:

9h00– Mesa redonda “Carne de búfalo: propriedades e mercado” Coordenação: Por. Dr. Ricardo Pessoa – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Seção de Melhoramento Genético:

10h30 - Palestra 02 – Avaliação Genética e produção de leite A2 de bubalinos Palestrantes: Dra. Gabriela Stefanie – Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB) Dr. Aníbal Eugênio Vercesi Filho – Instituto de Zootecnia (Nova Odessa-SP) Moderador: Prof. Dr. Gregório Miguel Ferreira de Camargo - Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Seção de Administração Rural:

14h00 – Palestra 03: Como fazer gestão da empresa rural

Palestrante: MSc. Felipe Cabral – Zootecnista, empresa de consultoria, Salvador Moderador: Prof. Dr. Antônio de Lisboa Ribeiro Filho - Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Seção de Forragicultura e Pastagens:

15h00 - Palestra 04: Importância do manejo de pastagens na redução de custos de produção. Palestrante: Prof. Dr. Carlindo Santos Rodrigues – Instituto Federal Baiano (IFBaiano) Moderador: Prof. Dr. Douglas dos Santos Pina - Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Seção de Reprodução:

16h00 - Palestra 05: Inseminação Artificial em búfalos no Brasil: Considerações sobre quadro décadas de utilizacão - uma retrospectiva histórica. Prof. Dr. William Vale – Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) Moderador: Prof. Dr. Alberto Lopes Gusmão - Universidade Federal da Bahia (UFBA).

18H00 – Encerramento das palestras.

DIA 1 DE NOVEMBRO – BÚFALO TOUR

Fazenda Natal - Laticínio Bufalíssima

7h00 às 7h45 – Hotel Deville Prime.

8h00 – Saída do hotel com destino ao Laticínio Bufalíssima – Fazenda Natal.

9h00 às 10:30 – Visita ao Laticínio Bufalíssima-Fazenda Natal. Participante do Programa do Selo de Pureza da ABCB. Propriedade do Sr. Urbano Antônio S. Filho. Visita ao laticínio, degustação dos produtos derivados do leite de búfala e conhecer algumas matizes da raça Murrah.

10h30 – Saída do Laticínio Bufalíssima.

11h30 às 13h00 – Visita à Fazenda São José – Propriedade do criador Henrique Tourinho Gomes. Criação de búfalos de corte( produção de carne). Utiliza animais da raça Murrah e animais da heterose Jafarabadi x Murrah.

13h00 – Saída da Fazenda São José.

15h00 – 16h00 – Visita à Fazenda Indiana – Propriedade do criador Urbano Antônio Filho. Para conhecer a produção de leite de búfala e o manejo para animais de leite, na maior fazenda de búfalas leiteiras da Bahia.

16h30 – Retorno ao Hotel Deville Prime com chegada prevista às 18h00.