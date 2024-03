DEBATE

Salvador sedia reunião de secretários de educação das capitais brasileiras nesta quinta (7) e sexta (8)

Salvador sedia, nesta quinta (7) e sexta-feira (8), a 1ª Reunião dos Secretários da Educação das Capitais de 2024. Organizado pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), o evento faz parte do calendário oficial do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais (Consec) e discutirá a Educação Infantil na rede pública.

Está confirmada a participação de secretários de 15 capitais, entre elas, Recife (PE), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Luiz (MA). No primeiro dia, os participantes farão visitas guiadas a unidades de ensino da Rede Municipal, com objetivo de conhecer a metodologia adotada, as práticas exitosas e as inovações pedagógicas. Já na sexta-feira (8), os trabalhos serão das 9h às 17h e vão focar nas discussões de políticas públicas para os segmentos de creche e pré-escola.