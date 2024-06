SAÚDE

Salvador tem 45 pontos de aplicação de vacinas contra covid, poliomielite, gripe e dengue neste sábado

As equipes estarão presentes nos 12 distritos sanitários, em unidades de saúde, shoppings, Home Center, igreja e no programa Saúde nos Bairros. A lista pode ser consultada abaixo:

De acordo com as estratégias, os públicos-alvo são: Poliomielite – Vip e Vop para crianças de 2 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias; Dengue – para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos; Influenza/gripe – para os grupos prioritários e a população geral a partir de 6 meses de idade. Tanto a vacina contra gripe para crianças menores de 12 anos, quanto o imunizante contra a dengue são aplicados exclusivamente nos postos de saúde. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e Cartão SUS.

Formam os grupos prioritários para a Vacina Covid XBB as pessoas de 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; indígenas, ribeirinhos e quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.