Salvador tem Dia D da Vacinação neste sábado (26) em mais de 50 pontos

Mais de 50 pontos, espalhados nos doze Distritos Sanitários da capital baiana, estarão mobilizados neste sábado (26), quando a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove mais uma edição do dia D de Vacinação. O propósito da estratégia é ampliar a oferta dos imunizantes protetores contra a Covid-19, gripe, e de rotina, para fortalecer a imunização dos soteropolitanos. A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, destaca a oportunidade de proporcionar aos trabalhadores, pais, mães e familiares, o acesso aos imunizantes de forma facilitada também nos finais de semana, e a agilidade do serviço nos pontos de saúde da capital.

“Queremos convidar a todos que estão com as vacinas de rotinas incompletas, bem como com os ciclos da vacinação Covid e gripe pendentes, para que possam cumprir com essa responsabilidade individual e coletiva. Estamos facilitando e ampliando o acesso neste sábado dia D para que avancemos nas coberturas vacinais e tenhamos uma cidade saudável. É um procedimento rápido e simples que pode fazer a diferença para a preservação de muitas vidas”, convidou.