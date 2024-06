TECNOLOGIA

Salvador terá nuvem própria para armazenar os dados dos cidadãos

Durante a manhã, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou também a ordem de serviço para a construção do Centro de Comando de Operações (CCO), do Hub de Tecnologia do Subúrbio e confirmou a conclusão da implantação de 915 km de infovia de fibra óptica nos prédios públicos da cidade. Ele comentou sobre a nuvem.

Ele destacou que Salvador se consolida como uma das cidades mais inteligentes do país. “Não tem outra cidade no Brasil que tenha uma rede própria de 915 quilômetros. Nós somos a maior hoje do Brasil. Também temos agora nossa nuvem própria e teremos o centro de controle de operações com essa dimensão que só o Rio de Janeiro tem. E vamos para o nosso segundo Hub de inovação em uma das áreas mais carentes da cidade para possibilitar que os jovens do Subúrbio também e principalmente possam ter acesso aos empregos do presente e do futuro”, ressaltou.