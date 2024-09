ÔNIBUS

Salvador terá operação especial de transporte para desfile cívico de 7 de Setembro

Linhas de coletivos terão ampliação no serviço

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 10:26

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para garantir o atendimento de transporte aos usuários que forem para o Desfile Cívico de 7 de Setembro, que acontece neste sábado (7), no Centro da capital baiana. As linhas que atendem as regiões próximas ao desfile terão o atendimento ampliado durante todo o dia.

Além disso, serão disponibilizados 16 ônibus reguladores divididos entre as estações de transbordo, que ficarão à disposição da equipe de fiscalização. Já o BRT irá funcionar normalmente durante todo o dia, sem alterações na programação normal.

Dez veículos de frota reguladora serão disponibilizados na Estação da Lapa, das 13h às 23h; dois na Estação Acesso Norte, das 14h às 21h; dois veículos na Estação Pirajá, das 15h às 22h; e outros dois reguladores na Estação Águas Claras, das 14h às 21h.

Dezoito linhas provenientes de diversos bairros com destino à Lapa irão circular em operação especial das 7h às 18h deste sábado (7). São elas a 1005 - Itapuã x Lapa, 0417 - IAPI x Lapa, 1001 - Aeroporto x Sé, 1035 - Aeroporto x Sé (via Garibaldi), 1133 - Terminal Acesso Norte x Pernambués, 1143 - Terminal Acesso Norte x Barroquinha, 1413 - Boca da Mata – Lapa, 1340 - Estação Pirajá x Barra 1, 1341 - Estação Pirajá x Barra 2, 1388 - Estação Pirajá x Barra 3, 1034 - Parque São Cristóvão x Barroquinha, 0503 - Brotas – Lapa, 1533 - Fazenda Coutos x Lapa, 1606 - Paripe – Baixa dos Sapateiros, 1627 - Alto de Santa Terezinha x Lapa, 1628 - Rio Sena x Lapa, 1651 - Base Naval x Lapa, Z003 - Pau Miúdo X Terminal da França / Campo Grande.

Para permitir a realização do desfile, as vias próximas ao evento serão interditadas, das 5h às 12h, e as linhas que circulam pelo trecho terão o itinerário modificado. Confira como ficará o trajeto das linhas durante os desfiles.

➢Linhas Provenientes do Corredor da Vitória com destino:

*Campo Grande/Praça da Sé - Avenida Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto de ligação Vale do Canela (Ladeira Gabriela), Vale do Canela, Avenida Contorno, retorno Praça Cairu, Avenida Contorno, Vale do Canela, Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Isabel, Porto da Barra e segue o itinerário normal.

➢ Linhas Provenientes do Garcia com destino:

* Av. Joana Angélica - Avenida Anita Garibaldi, Avenida Vasco da Gama, Vale dos Barris, Dique, Sete Portas, Aquidabã, Vale do Nazaré, Sesc e segue o itinerário normal.

➢ Linhas Provenientes da Garibaldi com destino:

* Comércio - Avenida Anita Garibaldi, Vale do Canela e Avenida Contorno, seguindo o itinerário normal.

* Cardeal da Silva - Avenida Anita Garibaldi, Vale do Canela, Avenida Centenário, retorno, Ladeira do Ibit e segue o itinerário normal.

➢ Linhas Provenientes da Rua João das Botas com destino:

* Comércio - Rua Leovigildo Filgueiras, Praça Lord Cochrane, Vale do Canela, Avenida Contorno e segue o itinerário normal.

* Corredor da Vitória - Retorno Rua João das Botas, Rua Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, Rua Baronesa de Sauípe, Rua Araújo Pinho, Rua Doutor Augusto Viana, Rua Padre Feijó, Rua Beirute, Avenida Centenário e segue o itinerário normal.

* Avenida Joana Angélica - Rua João das Botas, Rua Leovigildo Filgueiras, Padre Domingos de Brito, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, Dique do Tororó, Acesso Viaduto dos Engenheiros,Avenida Presidente Castelo Branco, retorno, Travessa Marquês de Barbacena, Avenida Joana Angélica e segue o itinerário normal.

* Barra - Rua João das Botas, Rua Leovigildo Filgueiras, Avenida Garibaldi, Vale do Canela, Ladeira da Gabriela, Rua Princesa Isabel, Rua Praguer Fróes, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier, Avenida Centenário e segue o itinerário normal

A Ladeira da Montanha será interditada a partir das 5h, e as linhas oriundas do Comércio em direção ao Campo Grande, que utilizam a Ladeira da Montanha, farão o seguinte itinerário, conforme abaixo:

* Campo Grande - Avenida Contorno, Vale do Canela, Avenida Reitor Miguel Calmon, retorno Viaduto dos Reis Católicos, Vale do Canela, Avenida Contorno e segue o itinerário normal.

* Estação da Lapa - Avenida Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, Rótula dos Barris e Estação da Lapa.

* Avenida Anita Garibaldi - Avenida Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane, Avenida Anita Garibaldi e segue o itinerário normal

* Barra Avenida - Avenida Contorno, Ladeira da Gabriela e itinerário normal

* Barra/Canela – Avenida Contorno, retorno, Viaduto do Campo Grande, Rua Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, Avenida Centenário e segue o itinerário normal.

* Barra/Centenário - Avenida Contorno, Vale do Canela, Avenida Centenário e segue o itinerário normal

* Corredor da Vitória - Avenida Contorno, Vale do Canela, Retorno, Viaduto do Campo Grande, Rua Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, Rua Euclides da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Largo da Vitória e daí segue o itinerário normal.

➢ Linhas provenientes do Politeama com destino:

* Comércio - Politeama, Vale dos Barris, Avenida Centenário, Vale do Canela, Avenida Contorno e segue o itinerário normal.

* Centenário - Politeama, Vale dos Barris, Avenida Centenário e segue o itinerário normal.

* Campo Grande - Politeama, Vale dos Barris, Avenida Centenário, Rua Airosa Galvão, Rua Marquês de Caravelas, Avenida Princesa Isabel, Viaduto da Gabriela e segue o itinerário normal.

➢ Linhas provenientes da Avenida Centenário com destino:

* Comércio - Avenida Centenário, Vale do Canela, Avenida Contorno e segue o itinerário normal.

➢ As linhas com destino à Praça da Sé deverão fazer o seguinte itinerário:

* Oriundas do Corredor da Vitória - Avenida Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto de ligação Vale do Canela (Ladeira Gabriela), Avenida Reitor Miguel Calmon, Vale do Canela, Avenida Contorno, retorno, Praça Cairu, Avenida Contorno, Vale do Canela, Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa, Porto da Barra e segue o itinerário normal.