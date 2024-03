O TRIPLO DO ESPERADO

Salvador teve o fevereiro mais chuvoso em 19 anos

Também foram verificadas altas temperaturas durante o mês devido a atuação de massa de ar quente e seca. As maiores temperatura foram registradas na Base Naval de Aratu, 34,7° C, no dia 04/02, e Ondina, 33,8° C, em 16/02.