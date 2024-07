ECONOMIA

Salvador vai receber navios do tamanho de três campos de futebol

Primeira embarcação iniciou a rota entre o Brasil e a Ásia nesta quarta-feira (24)

Gil Santos

Publicado em 24 de julho de 2024 às 14:24

Navio, ao fundo, sendo carregado com os contêineres Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Um navio do tamanho de três campos de futebol atracou no Porto de Salvador nesta quarta-feira (24), para um bate-volta entre a China e a capital baiana. Ele pode ser visto a quilômetros de distância. Com 366 metros de comprimento, a embarcação é maior que o Titanic (269 metros), que naufragou durante uma travessia no Atlântico, em 1912, e que o USS Arizona (185 metros), abatido durante a Segunda Guerra Mundial. O MSC Orion saiu da China e inaugurou uma rota direta entre a Bahia e a Ásia. Produtores e empresários comemoram.

Ele é um navio de carga com capacidade para transportar 15 mil contêineres. Até agora as maiores embarcações que atracavam na cidade conseguiam levar, no máximo, 10,5 mil cargas. Para se ter uma ideia, se o MSC Orion fosse posto em pé teria a altura de um prédio de 122 andares. No pátio do terminal cabem 12 mil contêineres, o que significa que um único navio tem capacidade para embarcar toda a produção.

Para receber embarcações desse porte, o porto precisou passar por uma reforma que incluiu a duplicação do cais, aumento da profundidade do calado para 16 metros e ampliação de retroarias para armazenamento das cargas. O terminal também adotou novas tecnologias, adquiriu maquinários elétricos mais modernos e fez treinamento de equipes operacionais.

O Terminal de Contêineres (Tecon) de Salvador é o primeiro do país a operar uma rota direto com a Ásia, sem precisar passar por estações de transbordo. Na prática, isso vai encurtar as viagens em 23 dias. Nesta quarta-feira (24), foi realizado um evento no Porto de Salvador para celebrar o início das operações com navios desse porte. A autorização foi concedida pela Marinha em 2017, mas o local precisou passar por uma adequação, como explica o diretor-executivo do Tecon, Demir Lourenço.

"Nos preparamos com antecedência, sabíamos que a vinda desses tipos de navios à costa brasileira iria acontecer em algum momento. Era importantíssimo que estivéssemos preparados e com capacidade, e o resultado disso é Salvador ser a primeira cidade com rota regular", explicou o diretor.

Em 2023, o terminal operou 402 mil contêineres. Entre os principais segmentos da exportação que poderão se beneficiar desta linha direta, estão o algodão baiano, carne, frutas, celulose, químicos e petroquímicos. Nas importações, os segmentos de energia renovável, químicos e petroquímicos, automotivo, fertilizantes, eletroeletrônicos também serão mais competitivos.

Impactos

Durante o evento houve uma apresentação sobre a história do Porto de Salvador. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) participou do encontro, disse que o Município está implantando novas retroarias na cidade, como a implantação de polos logísticos em Valéria, Pirajá e Avenida Barros Reis, e citou estímulos e incentivos fiscais para a área de logística. Ele também comentou o impacto da chegada dos grandes navios.

"A partir do momento em que ampliamos a capacidade de exportar isso gera mais impostos, tributos, a economia cresce e a prefeitura passa a ter condições de arrecadar mais e de reinvestir na nossa cidade em diversos programas e projetos sociais, nas áreas da saúde e educação, e também em equipamentos que estimulem mais a nossa economia, turismo e obras de infraestrutura", afirmou o prefeito.

O gestor lembrou que o porto também recebe os cruzeiros no verão. Na última estação foram 377 embarcações com turistas de diversos locais no mundo desembarcando na cidade. O diretor presidente da Codeba, Antônio Gobbo, frisou que a redução do tempo de viagem oferece possibilidade competitiva maior para o terminal de Salvador. A profundidade é de 16 metros.

"Estamos vivendo um dia emblemático de uma situação que promete se tornar cotidiana. Em nome da autoridade portuária federal, é nosso dever prover a infraestrutura para poder receber esse tipo de navio que vai ser o padrão da próxima década. Isso consolida os esforços tanto do governo federal como do Ministério dos Portos e Aeroportos em promover competitividade", disse.