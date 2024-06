SABORES

Salvador week: uma semana para conhecer novos sabores

Cem restaurantes de Salvador e Lauro de Freitas recebem clientes com preços fixos e mais acessíveis

A estudante Carla Maia, de 23 anos, estava rolando o dedo pelo feed do Tik Tok, onde costuma ser bombardeada de conteúdos de turismo, moda e gastronomia, seus assuntos prediletos nas redes sociais, quando, em um determinado momento da navegação, sua atenção foi voltada para um “review”, um vídeo em que alguém vai até um restaurante, mostra suas opções e valores para, no final, fazer uma avaliação.

O restaurante em questão é um dos mais badalados de Salvador, um espaço que Carla, embora tivesse muita curiosidade de conhecer, nunca se sentou por achar que os preços médios dos pratos servidos excediam seus gastos mensais com o lazer.

Mas o autor do vídeo, diz Carla, parecia ser tão jovem quanto ela e, aparentemente, com as mesmas condições financeiras. Além disso, lhe foram servidos, lembra a jovem, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Tudo por menos de R$ 100, o que cabia em seu bolso.

“Na mesma semana, fui com alguns amigos conhecer o restaurante e, agora, vou me preparar para conhecer ao menos outros dois até o fim do evento. Eu acho que é uma boa oportunidade de estar em lugares que talvez antes eu não pudesse acessar. Acredito que ganha o cliente, pela experiência vivida, e o empresário, que atrai potenciais novos clientes”, avalia Carla.

O evento ao qual a estudante se refere é o Salvador Week, um festival que está em sua 23º edição e é aderido por centenas de restaurantes da capital baiana e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. Até o próximo dia 16, esses estabelecimentos comerciais estarão de portas abertas para servir pratos a preços mais acessíveis e fixos. Os valores das experiências gastronômicas variam de R$ 54,90 a R$ 109.

O Salvador Week é uma ótima oportunidade para experimentar os mais nobres cortes, os mais frescos queijos e as combinações de sabores mais irresistíveis, sem contar a chance de conhecer culinárias de todo o mundo. Há, por exemplo, restaurantes de comida mediterrânea, oriental, argentina, mexicana e árabe. Muitos clientes que visitam os locais que fazem parte do evento estão indo pela primeira vez e incentivados por conteúdos virais na internet, como a história de Carla.

“O Restaurant Week movimenta a cadeia produtiva da gastronomia e desperta no público um crescente interesse pela boa mesa. Além disso, é interessante notar a adesão de novos públicos, especialmente os mais jovens, que descobriram o evento por meio de plataformas como TikTok e outras redes sociais”, diz Helaine Schindler, produtora executiva da Lícia Fábio Produções, empresa responsável pela organização do Restaurant Week desde a primeira edição. "Isso demonstra como o evento é abrangente, atraindo uma diversidade de público que vai desde os jovens até os mais velhos. Essa diversidade é um dos fatores que contribuem para o seu sucesso contínuo", diz.

Novos públicos

Neste ano, os estabelecimentos comerciais foram incentivados a também integrar, em seus cardápios, pratos considerados mais saudáveis, sem carne ou nenhum alimento de origem animal, para tornar o evento ainda mais democrático. A ideia era fazer com que mais pessoas, como os vegetarianos e os veganos, pudessem ter a chance de participar. Essa inclusive era uma demanda desse público que enchia as redes sociais do evento de reivindicações.

“Percebemos há algum tempo um aumento na demanda por opções mais saudáveis no cardápio. Sempre recomendamos aos restaurantes que, além das opções tradicionais, incluam alternativas saudáveis. Porém, recentemente, temos incentivado ainda mais os restaurantes a incluir essas opções devido a esse crescimento pela procura”, continua Helaine.

O restaurante Artesanali, que fica no Shopping Barra, não precisou criar pratos considerados mais saudáveis porque o seu menu é Low Carb, uma dieta baseada no consumo de alimentos com percentual reduzido de carboidratos, dando prioridade àqueles de baixo índice glicêmico. A unidade, que fica no centro de compras, foi inaugurada em 2023, ano em que também fez parte do Salvador Week.

"É uma vitrine. As pessoas aproveitam o evento para conhecerem restaurantes em que ainda não foram. Então, a gente recebe um número grande de pessoas que estão indo pela primeira vez no nosso restaurante, o que nos dá oportunidade De atrair esses clientes para o nosso estabelecimento", diz Ana Amoedo, proprietária do espaço.

Por lá, o almoço, com entrada, prato principal e sobremesa, sai por R$ 54,90. Sempre é dada ao cliente duas opções em cada etapa da experiência gastronômica. Já o jantar, onde também são servidas as três opções, custa R$ 69,90. Ana afirma que, a movimentação do restaurante aumentou 25% em relação ao ano passado.

Incentivo

Helaine afirma que, embora o ticket médio seja menor durante a realização do festival, o volume de clientes que chegam aos restaurantes compensa os empresários. Sem contar que, ainda de acordo com ela, essa é uma maneira dos estabelecimentos recrutarem novos potenciais clientes.

“O evento traz um grande movimento para os restaurantes, especialmente para aqueles que se dedicam integralmente a ele, oferecendo um bom menu e atendendo durante muitos dias. Esses restaurantes conseguem um aumento significativo no volume de clientes, o que compensa o menor ticket médio com o maior volume de vendas que o festival proporciona”, comenta a produtora.

“É importante ressaltar que a Restaurant Week não deve ser vista apenas como uma promoção. Ela é uma oportunidade para o público explorar a gastronomia da cidade e para os restaurantes aumentarem sua visibilidade e atraírem novos clientes. Mesmo com um ticket médio mais baixo durante o evento, muitos restaurantes relatam um aumento no faturamento total devido ao volume de clientes que atendem durante o festival”, completa Helaine.

Ricardo Silva, empresário e chefe do Silva Cozinha, especializado em comida contemporânea, localizado no Rio Vermelho, afirma que houve na casa um crescimento de demanda de 15%. Clientes que pedem o menu que faz parte do evento tem acesso a vinhos e drinks com "preços especiais". Assim como o Artesanali, o Silva Cozinha abriu as portas no ano passado, período em que também aderiu ao festival.

"O fato de eu ter participado do evento na inauguração foi uma boa iniciativa de divulgação. Com certeza absoluta, tivemos um fluxo intenso que não teríamos se não tivéssemos participado do Salvador Week. Naquele momento, foi muito importante para nos estabelecermos no mercado como uma casa nova, foi bem importante", comenta o chefe.