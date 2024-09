COMPRAS

Sam’s Club inaugura loja em Feira de Santana

O Sam’s Club inaugurou, nesta terça-feira (3), uma unidade em Feira de Santana, sua quarta loja na Bahia. Com a abertura, o estado se torna o segundo com maior número de lojas da rede integrante do Grupo Carrefour Brasil, atrás apenas de São Paulo.

A anuidade do Sam’s Club custa R$ 75, e pode ser assinada no caixa ou no site do Sam’s. Sócios têm acesso ao cartão de crédito do grupo, com descontos, parcelamentos e isenção de taxa. Além disso, recebem descontos em lojas parceiras, ofertas personalizadas e um programa de cashback que devolve de R$50 a R$200 quando as compras são realizadas nos primeiros dias do mês.