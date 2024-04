DESCONTÃO

San Paolo vende gelato por R$ 2 em ação especial em Salvador

Iniciativa é em prol do Lar Santo Expedito

A San Paolo Gelato está preparando uma ação solidária especial para esta quinta-feira (4). Nesta data, das 10h às 22h, a gelateria realiza uma iniciativa em prol do Lar Santo Expedito, no bairro de Nazaré, uma Instituição que abriga idosos e oferece assistência abrangente, cuidados e dignidade para os assistidos.

Durante esse período, o famoso gelato Simplece Piccolo, que habitualmente é comercializado por R$17,90, estará disponível por apenas R$ 2,00, na nova loja do Horto Florestal.

Todo o valor arrecadado com essa ação será revertido em doação para o abrigo em Salvador. Além disso, a ação solidária marca a inauguração da nova unidade da San Paolo Gelato do Horto. A loja está localizada no piso térreo, na Rua Estácio Gonzaga N° 750, Loja 6.