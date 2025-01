INDÚSTRIA

Santa Fé Mineração vai produzir minério verde na Bahia

Primeira fábrica deverá começar a operar cerca de um ano e meio após a obtenção da Licença de Instalação (LI), com previsão de que a produção atinja 1 milhão de toneladas

Robalinho ressaltou a logística privilegiada, a riqueza mineral e o dinamismo do setor, que fizeram a Bahia ser escolhida há 15 anos para a realização de prospecções, estudos de impacto ambiental e obtenção da Licença Prévia, além da apresentação de planos econômicos submetidos à Agência Nacional de Mineração. A reunião também contou com a presença da prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Sampaio.

Robalinho explicou que a Santa Fé Mineração identificou uma área rica em minério magnetítico, ideal para a produção do minério verde. "A Fiol (Ferrovia Oeste-Leste) atravessa as propriedades da Santa Fé, o que oferece uma grande vantagem logística, facilitando o escoamento do produto para o mercado. Isso resultará em benefícios para a comunidade local, gerando empregos e renda", afirmou o presidente da mineradora.