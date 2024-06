SEGURANÇA

Santo Antônio de Jesus registra queda de 69% em homicídios após liderar Atlas da Violência

Cidade do Recôncavo baiano diminui número de mortos após liderar estatística negativa

Wendel de Novais

Publicado em 20 de junho de 2024 às 20:37

Número de assassinatos no município baiano caiu de 75 para 22 em um ano Crédito: Carlos Augusto/Divulgação

Localizada no Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus acumula reduções na estatística de violência nos últimos 18 meses, de acordo com dados do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A cidade, que ficou na ponta entre os municípios baianos no Atlas da Violência na taxa de homicídios por 100 mil habitantes em 2022, teve uma redução de 69% nos assassinatos em 2023.

Comandante do 14º BPM, o coronel Amilton disse que, há dois anos, a polícia registrou 75 homicídios na cidade. Em 2023, segundo o Ministério da Justiça, o número de homicídios caiu para 22. Para ele, o ano de 2022 foi um ponto fora da curva. Em 2021, por exemplo, a cidade tinha registrado 39 casos, de acordo com dados do governo federal. O motivo para o ano atípico seria a existência de um conflito armado entre grupos criminosos por causa do tráfico de drogas. Realidade esta que, segundo o coronel Amilton, estaria superada.

“2022 foi efetivamente um ano difícil. Nós chegamos aqui em março de 2022, e pegamos um momento complicado. A cidade estava passando pela guerra de grupos criminosos do tráfico de drogas, e uma disputa por dominação de território que fez com que ocorresse um número elevado de homicídios. Os dois grupos estavam efetivamente mandando executar os rivais. Então, mais de 90% das mortes tinham ligação direta com o tráfico de drogas. As vítimas eram envolvidas diretas ou usuários que, de alguma forma, estavam vinculados aos grupos criminosos”, explicou.

Uma fonte ouvida pela reportagem, que terá nome e cargo preservados, relatou que o confronto que existia dentro da cidade era protagonizado por uma facção local conhecida como Bond SAJ, que atua em uma maior área no município, e o Bonde do Maluco (BDM), que tentava conquistar espaço no local.