São Desidério cai de 1° para 3° maior valor gerado pela agropecuária no Brasil

Safra de soja. Crédito: Wenderson Araujo/Trilux

A cidade de São Desidério, no Oeste da Bahia, caiu da 1ª colocação para a 3ª na lista de municípios com maior valor gerado pela agropecuária no Brasil, entre 2020 e 2021. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta sexta-feira (15).



Em 2021, agropecuária de São Desidério gerou R$ 4,191 bilhões. Embora tenha registrado um crescimento nominal de 18,6% frente a 2020, o município foi ultrapassado pelos valores das cidades de Sapezal e Sorriso, ambas do Mato Grosso. As duas geraram R$ 5,004 bilhões e 4,271 bilhões, respectivamente.

De acordo com o coordenador de Contas Regionais e Finanças Públicas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA), João Paulo Caetano, a queda está relacionada com o de preço da soja, principal cultura produzida em São Desidério, na Bahia e em outros estados, como Goiás e Mato Grosso.

"A relação do preço da soja foi mais favorável na região de Goiás e Mato Grosso. A depender do momento da safra de soja, uma região ou outra é favorecida. Ainda que o preço da soja estivesse elevado em São Desidério, quando há a compatibilização de toda a produção, os preços no município baiano ficaram abaixo de outros estados", explica.

A reportagem entrou em contato com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), solicitando o preço da soja no ano em questão, mas não havia recebido respostas até o fechamento desta matéria.

10 municípios com maior PIB concentravam quase metade de toda a renda gerada na Bahia em 2021

Os 10 municípios baianos com maiores PIB em 2021 continuaram sendo os mesmos de 2020, com apenas mudanças de posições no ranking, de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta sexta-feira (15). O grupo concentrou quase metade de toda a renda gerada na Bahia, com um total de 48,7% de participação no PIB estadual.

Salvador, Camaçari e Feira de Santana continuaram liderando o ranking com R$ 62,954 bilhões, R$ 33,971 bilhões e R$ 17,282 bilhões, respectivamente. A capital baiana e o município camaçariense lideram a lista desde o início da série história, em 2002, enquanto a Princesa do Sertão ocupa a 3ª colocação desde 2004.

De acordo com Mariana Viveiros, supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, as capitais lideram o ranking de maior PIB de dos estados do Brasil por questões lógicas: alto número de habitantes, concentração maior de serviços e maior número de atividades produtivas. A única capital que não lidera o ranking de seu estado é Florianópolis – posição ocupada por Joinville.

"Normalmente, a capital do estado é mais populosa e é a que concentra uma série de serviços e atividades importantes. Praticamente todos os estados brasileiros possuem essa dinâmica, com exceção de Santa Catarina", explica.