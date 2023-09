Secretário de Segurança da Bahia lamenta morte de policial federal em megaoperação: 'Irmão'

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, lamentou nesta sexta-feira (15) a morte de um policial federal na Bahia. Lucas Caribé Monteiro de Almeida foi morto durante uma megaoperação policial que acontece na região da Estrada do Derba, em Valéria. "Caribé era um irmão", escreveu Werner. Faremos tudo o que estiver ao alcance para levar os responsáveis à Justiça. Manter a serenidade e adotar todas as ações necessárias para chegar aos responsáveis", acrescentou. "Deus o receba e conforte sua família e amigos neste momento!".

A Polícia Militar também divulgou nota lamentando a morte. "A PMBA se solidariza com a dor da família, instituição, amigos e companheiros de profissão de Caribé", diz texto publicado nas redes sociais.

As equipes das polícias Civil, Militar e Federal continuam na região. Além do policial federal morto, outros dois policiais ficaram feridos. Quatro suspeitos de envolvimento com crime foram mortos na ação.