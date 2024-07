SAIBA COMO FUNCIONA

Seguros residenciais são os mais contratados pelos baianos, mostra pesquisa

Os seguros residenciais, que protegem os clientes em casos do imóvel ser atingido por raios, fortes chuvas ou outros danos causados por terceiros, foi o mais contratado pelos baianos em 2024. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), houve um aumento de 18,9% nas buscas só no primeiro trimestre deste ano - isto comparado ao resultado do mesmo período no ano passado.