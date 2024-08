CONECTADOS

Seis em cada 10 novos internautas têm 60 anos ou mais na Bahia

Número de idosos que passaram a utilizar internet entre 2022 e 2023 é de 176 mil, aponta IBGE

Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 06:00

Faixa etária representa 56,1% dos novos internautas baianos Crédito: Shutterstock

De 2022 para 2023, o número de internautas baianos avançou em 2,9%: um salto de 10,93 milhões para 11,24 milhões. O aumento foi puxado por pessoas com 60 anos ou mais – quase 6 de cada 10 pessoas que passaram a utilizar internet na Bahia são idosas. Com 176 mil usuários, essa faixa etária representa 56,1% dos novos internautas. Divulgados nesta sexta-feira (16), os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em parte, o crescimento de idosos internautas em um ano se dá em razão do envelhecimento da população baiana, conforme aponta a supervisora de Disseminação de Informações do IBGE, Mariana Viveiros. “Se a gente começa a ter um aumento da proporção de idosos na população, a gente acaba, claro, tendo eles crescendo em vários recortes”, explicou.

Divulgado em 2023, o último Censo do IBGE apontou um crescimento de pessoas na casa dos 60 ou mais de idade de 48,9% na Bahia. Entre 2010 e 2022, foi registrado um aumento de 709,27 mil idosos nos estados, o que configura um total de 2,15 milhões –cerca de 15,3% da população.

Outros aspectos citados pela supervisora estão relacionados à influência da pandemia da Covid-19, que gerou a necessidade de se comunicar virtualmente, e a facilidade para resolver questões básicas do cotidiano. “Hoje, [usar a internet] significa estar inserido no mundo, estar inserido no cotidiano, na vida, nos espaços, nas atividades da família, do círculo social, do trabalho”, explicou Mariana Viveiros.

Foi no intuito de manter contato com os filhos que moram longe que a aposentada Iná Couto, 79 anos, passou a utilizar internet neste ano. Antes disso, precisava pedir a alguém para fazer as chamadas de vídeo. “Conseguimos um celular mais simples possível, para que ela pelo menos conseguisse usar o WhatsApp", relatou a neta, a estudante de psicologia Karine Lima, 23.

Dos 11 filhos de dona Iná, quatro moram longe. O contato, que era esporádico, passou a ser feito uma vez por semana para cada filho. “Ela nunca teve esse contato antes porque não conseguia aprender e achava desnecessário. Hoje, ela ainda não consegue escrever, mas a facilidade de fazer chamadas de vídeo foi um incentivo para se render à tecnologia”, complementou a neta.

Para o professor dos cursos de Tecnologia da Informação e Ciências da Computação da Universidade Salvador (Unifacs), Arivaldo Moreira Ferreira, o maior número de idosos internautas também representa uma quebra de paradigmas. “Os idosos de hoje estão mais antenados e estão também tendo convívio com os nativos digitais, com a geração Z (nascidos a partir de 1995), são de uma certa forma conduzidos para acessar serviços e produtos remotamente”, explicou.