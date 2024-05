DIA DAS MÃES

De almoço a jogo de futebol: 8 experiências para presentear as mães

Do tradicional aos mais inusitados, há várias opções para homenagear as mamães

Yasmin Oliveira

Publicado em 9 de maio de 2024 às 07:00

Fera Palace Hotel é um dos lugares com experiências especias de Dia das Mães Crédito: Divulgação

Com o Dia das Mães chegando, escolher o presente perfeito a cada ano se torna mais difícil. Alguns filhos e filhas preferem inovar e levar as mães para um passeio diferenciado ao invés de passarem a semana tentando escolher o presente perfeito.

Assim foi com o contador Henrique Torres, que escolheu levar a mãe para almoçar no Guarany Restaurante para assistir um filme no Cine Glauber Rocha. A tradição acontece desde que ele era criança quando Irene o levava ao cinema na data especial para passarem tempo de qualidade juntos.

“Dona Irene é extremamente cinéfila e prefere que eu fique assistindo mil filmes com ela do que presentes. Acabo sempre dando flores para a data não passar em branco, mas temos a tradição de visitar o Glauber no Dia das Mães e passo a tarde sem reclamar do escolhido por ela”, diz.

Outra soteropolitana que escolheu inovar no seu presente do Dia das Mães foi a professora Luana Seixas, 26.

“Já dei livro, camisola e até velas perfumadas, que ela ama. Esse ano preferi variar um pouco e dar uma experiência mesmo. Minha mãe chega estressada do trabalho todos os dias, então comprei um vale de uma tarde em um SPA perto da nossa casa”, relata.

Para inovar e levar a sua mãe para um passeio diferenciado e mostrar o quão especial ela é nesta data, o CORREIO separou oito experiências para presentear a sua mãe:

Série Carybé da Orquestra Sinfônica da Bahia na Concha Acústica, sábado (11) às 17h e às 20h

Com ingressos a partir de R$ 10, a Orquestra Sinfônica da Bahia inaugura a Série Carybé, projeto da Orquestra que traz duas apresentações com formato e repertório camerístico.

Às 17h terá a apresentação do Quarteto de Cordas, composto pelos músicos da OSBA Francisco Roa e José Fernandes (violinos), Serghei Iurcik (viola) e Thomaz Rodrigues (violoncelo).

O trio de Trombones, composto pelos trombonistas da OSBA Hélio Góes, Mauro Madruga e Michele Girardi, se apresenta às 20h e terá a participação do pianista da OSBA, Eduardo Torres.

Um dia de beleza em salões e spas de Salvador

No Espaço Performance, os pacotes de fast repair e escova para o dia das mães variam entre R$ 270 e R$ 180 e estão em pré-venda.

Os pacotes da Via Paris variam entre R$ 286 e R$ 576, com opções desde o retoque da raiz a hidratação com escova.

O salão Mana Express está com promoção de escova, hidratação e unhas por R$ 160.

A Depyl Action está com desconto de 15% no design de sobrancelhas para mãe e filha.

O Spa Urbano está com pacotes individuais para as mães com valores entre R$ 340 e R$ 1300, além de pacotes para mães e filhos a partir de R$ 620.

O Spa One está com massagens a partir de R$ 90 para as mães. O voucher tem validade de um ano.

Jogo do Bahia e Red Bull Bragantino

As mães tricolores podem aproveitar o domingo ao lado de seus filhos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O jogo pelo Campeonato Brasileiro irá acontecer às 18h30 e está com ingressos a partir de R$ 30 e eles podem ser adquiridos no site da Arena, nas lojas do Bahia e na bilheteria da Fonte Nova.

Um café da manhã diferente

Quem busca um ambiente intimista para uma refeição especial pode levar a mãe para tomar um café da manhã especial n’A Cafeteria Botânica. Localizada na Pituba, o local funciona todos os dias das 8h às 22h e terá menus especiais para o dia das mães, com opções veganas, sem glúten e sem açúcar.

O Mafê Café funcionará normalmente no domingo, a partir das 8h. O espaço localizado no Rio Vermelho funciona por ordem de chegada e também está com a opção de encomendar uma cesta de café da manhã (R$ 158) com diversos quitutes para agradar as mamães, entre eles está um mini bolo, croissant e sequilhos.

Para as mamães que gostam de experimentar, o Empório Coisas de Minas no Stiep também funcionará no dia das mães e conta com um cardápio tipicamente mineiro com pão de queijo assado na hora e queijo canastra.

As duas unidades da Casa Castanho estarão abertas para o dia das mães. O local abre a partir das 8h e conta com um cardápio de café da manhã diverso que traz pratos salgados e doces.

O Coffetown também é uma ótima opção para quem busca explorar os cafés de Salvador. Com duas unidades, uma na Vitória e outra na Pituba, o café abre às 8h30 e está com opções de cestas para o dia das mães a partir de R$ 269.

Almoço especial

Para quem busca dividir a experiência da culinária italiana com a mãe, o Cremonini é o restaurante para se conhecer. O restaurante na Pituba abre às 12h e segue até às 15h30 com o cardápio de almoço.

O Principote traz um cardápio mediterrâneo para Salvador. Localizado no Rio Vermelho, o restaurante oferecerá uma garrafa de prosecco para aqueles que reservarem uma mesa antecipadamente para comemorar o dia das mães.

A Taberna promete uma experiência gastronômica da culinária ibérica. O restaurante fica no Horto e funciona a partir das 12h nos domingos.

Hospedagem em hotel

A agência Kids Travel está oferecendo pacotes para o Dia das Mães, todos os hotéis selecionados possuem estrutura para as famílias e crianças com entretenimento infantil, parques, baby copa, spa e tudo para a experiência completa da família durante a data especial.

A primeira opção está com a diária para 1 casal + 01 criança até 12 anos no Bahia Plaza a partir de R$ 659,00. Nesta opção está incluso café, almoço e jantar. Para que as mamães possam descansar dos afazeres domésticos e também aproveitar um almoço e jantar do dia 11 com música ao vivo.

O Hotel Catussaba está com opção de hospedagem com 1 ou 2 noites, também incluindo café, almoço e jantar. Para que nesta data a única preocupação da mamãe seja viver o momento com sua família. No dia da saída, as mães ganham o presente de ficar no apartamento até às 16h.

A última opção oferecida pela agência é no Gran Stella Maris para no mínimo de 2 noites, com opção de hospedagem só com café, ou incluir o almoço e o jantar. Este hotel criou um pacote com massagem, spa dos pés, saída até às 16h e a inclusão de duas crianças de até dez anos sem pagar por elas.

Recital e Festival do Camarão

As mamães que gostam de poesia podem participar do Recital Palavra MÃE, que acontece no domingo (12), a partir das 12h, na Loja Caramurê, no Comércio. O projeto mistura, além de poesia, dança, música e gastronomia, com o Festival do Camarão.

A poeta Clarissa Macedo é quem vai conduzir o recital, com poemas próprios e de autores como Aleilton Fonseca, Cleise Furtado Mendes, Damário Dacruz, Mabel Velloso e Washington Queiroz. Já a bailarina Rachel Neves é a responsável pela performance de dança.

O Festival do Camarão reúne opções de quitutes com o marisco, além das opções já oferecidas no cardápio: entradas, individual e para compartilhar.

Café da manhã ao som de pianista no Fera Palace Hotel

No dia 12, o salão Dona Flor, no Fera Palace Hotel, será cenário de um café da manhã especial do Dia das Mães. O buffet com opções diversificadas entre salgados e doces estará, mais uma vez, sob a liderança dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.

Para dar um charme ainda mais especial à ocasião, um pianista irá se apresentar durante o café da manhã. O Salão Dona Flor é o espaço onde funcionava o famoso cassino do antigo Palace Hotel, retratado na obra “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, de Jorge Amado. Paredes espelhadas, lustres deslumbrantes e o pé direito de seis metros de altura engrandecem ainda mais o ambiente.

Além disso, as comemorações do Dia das Mães vão seguir também durante o almoço, com um menu especial no restaurante Omí, localizado no térreo do hotel. As reservas podem ser feitas através do telefone (71) 99653-5703.