‘Sem roupas e com sinais de violência sexual’, diz amiga sobre corpo de corretora encontrada morta em Vilas do Atlântico

Caso da corretora é investigado na 23º DT. Crédito: Reprodução

A corretora Marileide Santos Silva, 49 anos, foi encontrada morta com sinais de violência sexual na sua casa em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Pelo menos, é o que conta a sua amiga Patruska Barreiro, 46, que foi ao local na companhia de policias para resgatar os animais que viviam com a corretora. O resultado da perícia, que é feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), ainda não foi divulgado, mas ela conta que o corpo de Marileide estava enrolado no tapete e seu rosto apresentava, segundo policiais, muitas marcas de agressão.

"Ainda não temos a informação oficial, mas ela foi encontrada na casa sem roupas, com sinais de violência sexual e com o rosto desconfigurado. Então, é possível que ela tenha sofrido golpes nessa região da cabeça. O corpo dela estava enrolado em um tapete, com uma parte em decomposição e animais que comem carne em decomposição. Quando a gente pôde entrar na casa para pegar os animais que estavam lá, conseguimos observar a região e muito 'morotó', aquele bicho que procura carne nesse estado", explica.

Além de amiga, Patruska, é presidente do Instituto Patruska, que atua de forma voluntária para proteção animal. De acordo com ela, Marileide atuava na proteção e no resgate de animais há pelo menos 10 anos. Na casa dela, inclusive, havia cerca de 50 animais que eram mantidos ali sob os cuidados da corretora. Destes, sete foram encontrados mortos por conta dos dias que ficaram sem comer e sem assistência, já que a tutora tinha sido morta. Patruska relata ainda que, mesmo sendo encontrada só na quinta-feira (21), Marileide estava sumida desde a última segunda-feira (18).

"O último contato que tivemos com ela foi na segunda-feira, quando ela mandou algumas fotos e vídeos para uma colega que também atua na proteção animal. Depois disso, a gente até tentou, mas ninguém conseguiu falar com ela. Encontraram o corpo na quinta-feira, mas achamos que ela morreu bem antes. Os vizinhos chamaram a polícia por conta do odor que estava muito forte e os animais debilitados porque pareciam não comer há dias", fala.

O caso será investigado pela 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas. Segundo amigos, Marileide vivia na casa apenas com um caseiro, que foi encontrado ao lado do corpo com sinais de envenenamento.Ele não morreu, mas foi internado no Hospital Menandro de Farias. Não há atualizações sobre o estado de saúde dele. Na casa de Marileide, não havia sinais de arrombamento e os itens de valor do local não foram furtados. Em depoimento, os vizinhos disseram que não ouviram nenhum barulho e só perceberam por conta do odor do local.