DE 8 A 11 DE ABRIL

Semana Nacional da Saúde do TJBA promove prestação de serviços para população em situação de rua

Atividades também incluem mutirão de audiências de conciliação

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) promove, entre os dias 8 e 11 deste mês, a prestação de serviços para a população em situação de rua, durante a Semana Nacional da Saúde. As atividades incluem mutirão de audiências de conciliação e seminário sobre assistência farmacêutica, sob a responsabilidade da Coordenação de Apoio ao Primeiro Grau (CAPG) e do Comitê Estadual de Saúde do TJBA. >

Na segunda-feira (7), a presidente do TJBA, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, junto a outras autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, faz uma visita às instalações do local onde acontecerão as audiências de conciliação. Participam do mutirão magistrados, procuradores, defensores e servidores. Até o momento já foram programadas 386 audiências de conciliação, que acontecerão no período de 7 a 11 de abril.>