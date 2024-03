TRANSTORNO

Semana Santa: travessia tem caos, buzinaço e falha em ferry

Motoristas esperaram mais de quatro horas na fila para viajar

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de março de 2024 às 18:52

Motoristas passaram cerca de quatro horas na fila do Ferry-Boat Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O feriado da Semana Santana começou com longas filas para os motoristas que optaram usar o sistema Ferry-Boat para viajar. A espera para embarcar passava de quatro horas. No final da tarde desta quinta-feira (28), a fila se aproximava do Largo da Calçada. Os motoristas contam que a demora é rotineira em épocas festivas.

A reportagem do CORREIO chegou no Terminal de Água de Meninos por volta das 16h. Nesse momento, o sistema de som anunciava que uma das embarcações apresentou um problema técnico e foi substituída por outra balsa com previsão de saída para às 16h30.

Pouco depois das 17h, os veículos das filas de prioridade e hora marcada passaram pelo guichê do terminal. Incomodados, os motoristas que esperavam na fila convencional começaram um "buzinaço" em protesto a demora. A reclamação surtiu efeito e eles foram liberados em seguida.

O operador de TI, Vinicius Sanches, chegou na fila por volta das 13h30. Ele está indo visitar a família da sua esposa em Barra Grande e demonstra arrependimento em ter optado pelo ferry. "Toda vez tem essa demora. Eu estimo ficar mais duas horas aqui. Geralmente, eu viajo de estrada, mas a fila dos carros estava na feira e achei que seria mais rápido", afirmou.

O aposentado Francisco da Silva vai passar o feriado na praia de Berlinque, em Vera Cruz com a família. Ele chegou na fila por volta das 12h30 e ainda não tinha conseguido comprar a sua passagem. "O atendimento não condiz com o preço. Todo feriado costuma ser assim. Eu calculo que eu vou conseguir pegar o ferry-boat depois das 17h30", disse.

A situação era parecida entre os carros que estavam na fila de prioridade. O motorista Bruno Santos conta que esperava que o fluxo fosse mais rápido. "Eu cheguei 13h40 e ainda estou esperando. Eles estão liberando cinco carros dessa fila por embarcação", explicou.

Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), que administra o equipamento, o FB Anna Nery apresentou um problema de descarga e não conseguiu embarcar, sendo substituído pelo FB Pinheiro. A balsa passou por manutenção e retornou no início da noite. Cinco embarcações estão fazendo a operação do sistema.

A ITS também afirmou que a espera média para veículos é de 3h30. As viagens são realizadas a cada hora. As vagas são dividas em: 10% das vagas reservadas para prioridade, 5 para automóveis por horário marcado via SAC Digital, 5 para veículos com reserva através do site da ITS e demais vagas para a fila convencional. Até o momento, duas viagens extras foram feitas às 4h15 e 6h30 para o atendimento da demanda. A previsão para a próxima sexta-feira (29) é que as travessias aconteçam a cada 30 minutos.