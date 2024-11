OPORTUNIDADE

Senac Bahia abre inscrições para 600 vagas em cursos para empreender no Natal

Os cursos são de curta duração, com carga horária entre 4h e 20h, e custam a partir de R$ 69

Se você gosta de cozinhar e quer aproveitar o Natal para lucrar com a venda de algumas guloseimas, o Senac Bahia está com inscrições abertas para cursos que vão te ajudar nessa missão. Entre as opções disponíveis estão oficinas de panetone, rosca natalina, pães metro e pãozinho delícia. Ao todo, são mais de 600 vagas distribuídas nos municípios de Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus.