CAPACITAÇÃO

Senai Bahia tem mais de mil bolsas para cursos técnicos em 12 cidades

Ao todo, são 7.350 vagas abertas

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 10:33

Curso técnico do Senai Crédito: Divulgação

O Senai Bahia está com 7.350 vagas abertas, sendo 1.070 bolsas gratuitas. As oportunidades são para cursos técnicos em 12 cidades do estado.

As vagas são distribuídas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (unidades: Cimatec e Dendezeiros), Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

As 22 opções de cursos disponíveis são: Administração, Automação Industrial, Biotecnologia, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Mecatrônica, Mecânica, Multimídia, Petroquímica, Planejamento e Controle da Produção, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização e Segurança do Trabalho.

Das bolsas oferecidas, 605 são para cursos presenciais e 465 para cursos semipresenciais. As bolsas de estudo são destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023 que declararem baixa renda e atenderem a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, desta segunda-feira, 13 de maio, até o dia 3 de julho de 2024, no site, ou presencialmente nas centrais de atendimento ao candidato das unidades do Senai Bahia.