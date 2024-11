DIVERSIDADE

Sephora realiza evento gratuito de maquiagem para pele negra em Salvador

Ação terá brindes exclusivos, maquiador especialista em pele negra e experiências sensoriais

A Sephora, uma das maiores redes de cosméticos e perfumes de luxo do mundo, promove um evento gratuito de maquiagem para pele negra em Salvador. A ação será em 13 de novembro, na unidade da loja do Salvador Shopping, e terá brindes exclusivos, aula com maquiador especialista em pele negra, influenciadores e experiências sensoriais. A iniciativa é em parceria com a L’Oréal, também organizadora.