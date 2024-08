MORA EM SALVADOR

Servidora pública é investigada por cobrar propina para liberar pagamentos de créditos

Segundo as investigações, o alvo é uma servidora da Prefeitura de Candeias do Jamari, que cobraria para liberar pagamentos de créditos devidos a prestadores de serviço do município. A servidora foi notificada também da decisão judicial que a afastou por 180 dias da função pública e a proíbe de acessar a sede e unidades anexas da Prefeitura.

A ‘Operação Epimorfose’ foi deflagrada pelo Gaeco do MP de Rondônia, com apoio da Polícia Civil do estado e do Gaeco baiano. No total, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, dois de suspensão da função pública, três ordens de proibição de acesso a órgãos públicos, três cautelares de proibição de contato e medidas cautelares assecuratórias de bens, direitos e valores até o limite individual de R$ 100 mil, deferidos pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia.