Novembro Azul: Sesab abre agendamento para mais de 3,2 mil consultas e exames

Serão ofertados exames de PSA (Antígeno Prostático Específico), consultas com urologista e ginecologia

Estão abertos os agendamentos do mutirão de Novembro Azul da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e interessados já podem ser realizados através do ba.gov.br. A ação oferta mais de 3,2 mil consultas e exames para promover o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a saúde do homem e da população transgênero.