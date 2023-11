Sesab promove curso de Qualificação em Saúde da População Negra

O curso será realizado nos meses de novembro e dezembro e de janeiro a março do próximo ano. Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GovBA

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) está promovendo o Curso de Qualificação em Saúde da População Negra, com a abertura no próximo dia 29, no Auditório Lúcia Alencar na Sesab. O curso será realizado nos meses de novembro e dezembro e de janeiro a março do próximo ano, no turno matutino, de forma híbrida (aula presencial e virtual).



A qualificação tem carga horária de 24 horas, abordando questões relacionadas ao Racismo Estrutural e Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População Negra (PEAISPN), Saúde das Pessoas com Albinismo e Doença Falciforme, Educação Permanente e Práticas Antirracistas no SUS, bem como o tema Racismo e Assistência Religiosa.

A Bahia conta com 79,02% da sua população composta por negros/as sendo esta, em sua maioria usuária exclusiva do Sistema Único de Saúde – SUS, que enfrenta importantes dificuldades no acesso, acolhimento e atendimento em saúde. O curso tem como objetivo efetivar o aprimoramento da PEAISPN no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do Estado – Sesab, através da qualificação dos gestores e técnicos estaduais que atuam nas áreas estratégicas para o cumprimento dos objetivos e competências estaduais previstos na referida política.