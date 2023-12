Sete envolvidos com tráfico e homicídios são presos em Dias D'Ávila

Sete envolvidos com o tráfico de drogas foram presos em Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira (1º), durante a Operação Aretusa . Segundo a Polícia Civil, todos os presos possuem mandados em aberto por tráfico de drogas, homicídio e associação para o tráfico.

“Os sete envolvidos são do mesmo grupo criminoso. Também apreendemos entorpecentes e uma arma possivelmente utilizada na prática de homicídios na localidade. A pistola passará por perícia”, explicou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira. Na ação, um adolescente foi apreendido.

Mais de 200 policiais estão cumprindo as ordens judiciais. A Operação Aretusa conta com o apoio operacional do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).