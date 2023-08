Shopee inaugura mais três centros logísticos na Bahia

A Shopee inaugurou três novos hubs logísticos na Bahia. O objetivo é otimizar os processos desde a coleta dos produtos até a entrega. Os novos espaços funcionam no modelo de última milha e estão localizados nas cidades de Lauro de Freitas, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus. Atualmente, o estado é o primeiro no ranking da região com mais lojistas registrados na Shopee.



A Shopee tem cerca de 100 hubs logísticos em operação em diversas cidades do país. Apenas no Nordeste, são mais de 15 hubs, sendo 8 na Bahia.