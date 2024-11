ABERTURA

Shopping Barra inaugura decoração de Natal nesta quinta-feira (7)

Papai Noel acenderá as luzes do cenário interativo e haverá áudio transcrição

Tharsila Prates

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 13:00

Papai Noel do Barra Crédito: Divulgação Shopping Barra

O Shopping Barra inaugura nesta quinta-feira (7), às 18h, a sua programação natalina, com a chegada do Papai Noel em um espetáculo de músicas, luzes, dança e experiências sensoriais. O show acontece na entrada principal (pelo Barra Gourmet). O momento mais esperado da celebração vai ocorrer na Praça Central Euvaldo Luz, às 19h, quando o Papai Noel acenderá as luzes do cenário interativo, abrindo oficialmente o Natal do shopping. As crianças vão poder fazer fotos, entregar cartinhas com pedidos especiais e conversar com o Papai Noel, que estará no piso L4 - Leste.

Haverá festa até o final de semana, com o Festival Natalino, sempre às 18h. Na sexta (8), tem espetáculo especial da Cia On Brodway e apresentações surpresas. No sábado (9) e domingo (10), os shows, com produção assinada por Flávia Godeiro, terão participação de personagens encantados, como: o Grand Maestro, a Bailarina Harmonia, Madame Melodia, Senhora Hit, Sr. Hip, Tom, Meio Tom, Semi Tom, Madame Serenata e Noeletes Notas Musicais. Os espetáculos prometem inspirar o público com uma história emocionante sobre amor, harmonia e tradição natalina.

Durante toda a programação de shows, o Shopping Barra vai disponibilizar, em parceria com o Instituto de Cegos da Bahia, áudio transcrição às pessoas com deficiência visual ou baixa visão. E durante todo o período natalino, a cenografia conta também com brinquedos inclusivos, pontos estratégicos com QRCode, que permite acesso a áudio transcrição de detalhes da decoração, além de uma equipe de monitores treinada para tornar esse momento ainda mais fascinante.

Na cenografia, o Barra comemora a grande festa natalina com um universo iluminado e uma estação encantada, com locomotiva, brinquedos sobre molas, jogos e a grande árvore de Natal, com 8 metros de altura e repleta de bolas, estrelas douradas luminosas.