Shopping Barra tem vacinação para pets nos dois próximos finais de semana

O Shopping Barra recebe nos próximos dois finais de semana uma ação para vacinação de cães e gatos. Nos dias 5, 6, 12 e 13 de agosto, os tutores podem levar seus pets para atualizar a carteira de vacinação.



Nos sábados, o horário será das 9h às 16h. Já nos domingos será das 12h às 17h. A ação é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade e vai acontecer no piso L1 Sul.



A ação é promovida pela Secretaria de Saúde de Salvador e os tutores devem levar os seus animais com coleira e guia ou caixas apropriadas para evitar fugas e acidentes, e é aconselhável para pets de maior porte o uso de focinheira. Mais informações, disque 156 ou acesse o site saúde.salvador.ba.gov.br.