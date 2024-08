MUNDO PET

Shopping Bela Vista tem campanha de vacinação antirrábica gratuita

O Shopping Bela Vista é ponto de imunização da Campanha de Vacinação Antirrábica em Cães e Gatos – realizada em parceria com a prefeitura de Salvador. Os pais de pet poderão proteger seus companheiros, de forma gratuita, nos dias 17 (sábado), 18 (domingo), 24 (sábado) e 25 (domingo).

Devem ser vacinados os cães e gatos acima dos três meses de idade, no posto fixo, localizado no piso L2, Asa Norte - próximo ao Pet Park do Bela. Aos sábados, a imunização ocorre das 9h às 16h. Já aos domingos, a vacinação acontece das 12h às 17h.