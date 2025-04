23 DE ABRIL

Shopping em Salvador tem programação especial na Semana do Livro

Serão realizadas oficinas infantis, rodas de conversa, contações de histórias e lançamentos literários na Lapa

Tharsila Prates

Publicado em 22 de abril de 2025 às 21:27

O escritor Sérgio Caetano participa na sexta (25) da roda de conversa Escritas Ancestrais Crédito: Divulgação

Para marcar o Dia Mundial do Livro, comemorado nesta quarta (23), o Shopping Center Lapa realiza a 4ª edição do projeto #CirculeUmLivro. A ação, realizada em parceria com a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf), vai até o dia 26 de abril e oferece uma programação gratuita e diversificada que vai muito além da tradicional campanha de arrecadação de livros - até o dia 19 já haviam circulado pelo shopping cerca de 300 livros, entre obras doadas e levadas. >

Embora o Ponto de Circulação de Livros, disponível diariamente no primeiro piso do shopping, seja o coração da iniciativa — onde leitores podem deixar ou levar exemplares literários —, a grande atração do evento está na programação cultural e educativa, especialmente elaborada para envolver o público em diferentes experiências com a leitura e a consciência ambiental.>

A programação da semana reúne uma série de oficinas infantis, rodas de conversa, contações de histórias e lançamentos literários, que ocupam os espaços do shopping e convidam o público a refletir sobre temas urgentes e atuais, como economia circular, reciclagem, educação antirracista e valorização das culturas afro-indígenas.>

Nesta quarta-feira (23), o público poderá participar de uma roda de conversa sobre o ciclo do papel, reciclagem e práticas sustentáveis, além do lançamento dos livretos Afrobeto, da escritora Bianca Barreto, que resgata a cultura afro-brasileira por meio do alfabeto.>

Na quinta (24), haverá uma tarde de contação de histórias conduzida por Cláudia Santana, Carla Chastinet, Lucianna Ávila e Rita Araújo - uma experiência que promete encantar e inspirar os pequenos leitores.>

Na sexta-feira (25), a programação traz rodas de conversa que ampliam o diálogo em torno da inclusão e da diversidade. Destaque para o debate sobre o livro Narrativa de Mães, com representantes de coletivos ligados ao autismo e à maternidade atípica, além de uma conversa sobre escritas ancestrais, com Sérgio Caetano (publicitário, escritor, cineasta documental e pós-graduado em Produção de Documentários pela UFRN), Zé Ricardo (escritor com quatro livros publicados, é curador de literatura negra, empreendedor livreiro e gestor da Boca Preta Atividades Literárias), Sarah Odara (graduada em Relações Internacionais, desempenha a função de assistente administrativa na editora baiana Katuka) e Lucas Matos (autor de “Preto Ozado” -2022 e “Antes que o Mar Silencie” - 2024).>

O dia ainda contará com o lançamento do livro O Único Discurso de Gramsci: O Confronto que o Levou à Prisão, do escritor Marcos Dattoli, reforçando o espaço dedicado aos novos autores e à literatura baiana.>

O projeto será encerrado no sábado (26) com o espetáculo infantil Maracámirin, uma apresentação interativa de contação de histórias com temáticas negro-africanas e indígenas, voltada ao público infantojuvenil. A atividade une oralidade, memória e cultura popular em uma experiência lúdica que resgata tradições e provoca reflexão desde a infância.>

Além das atividades culturais, o evento conta com uma Feirinha Literária permanente, realizada em parceria com o projeto Expor Mulher, que reúne exposição e venda de produtos criativos e sustentáveis, reforçando o elo entre cultura, economia e sustentabilidade.>

“O projeto #CirculeUmLivro reafirma a importância da leitura como instrumento de transformação e democratização do conhecimento, unindo temas como educação ambiental, inclusão social e identidade cultural em uma celebração que vai muito além dos livros — e que, nesta semana especial, coloca a literatura no centro das atenções de forma criativa, acessível e plural”, afirmou a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz. >

“Papel é artigo de primeira necessidade. Usamos o dia inteiro, de diversas formas e um dos usos mais importantes é a produção de livros. É ali que gravamos e compartilhamos conhecimento. Uma ação como o #CirculeUmLivro que estimula a economia circular e divulga mais informações sobre o trabalho do setor florestal, vem em boa hora para que mais pessoas falem sobre sustentabilidade e conheçam esse segmento que é tão importante para a sociedade”, destaca o diretor executivo da Abaf, Wilson Andrade, sobre a importância do evento.>

Confira a programação:>

23/04 (quarta-feira)>

* 09h às 20h – Ponto de Circulação de Livros>

* 09h às 20h – Feirinha Literária (Ada Criativa, Margô Personalizados, Edilene Personalizados, Cantinho do Sebo, Edufba e Boca Preta Publicações >

* 15h – Roda de conversa:>

Ciclo do papel, com Wilson Andrade e Maria Luedy>

Economia circular e reciclagem, com André Fraga e Ana Paula Carneiro>

Reciclagem, com Michele Almeida da Silva>

* 16h – Lançamento dos livretos Afrobeto, com Bianca Barreto>

24/04 (quinta-feira)>

* 09h às 20h – Ponto de Circulação de Livros>

* 09h às 20h – Feirinha Literária>

* 15h – Contação de histórias infantis com Cláudia Santana, Carla Chastinet, Lucianna Ávila e Rita Araújo>

25/04 (sexta-feira)>

09h às 18h30 - Ponto de Circulação>

09h às 20h - Feira de empreendedoras>

14h - Roda de conversa - Escritas Inclusivas sobre o Livro "Narrativa de Mães". Ana Félix (Presidente do NACA AUTISMO), Daiane Casaes (Aliança Núcleo de Mães de Filhos Autistas), Patrícia Teodolina (Presidente do Projeto FAMA) com mediação Daiane Pina (Diretora da DPCD/SEMPRE).>

15h - Lançamento Livro O Único Discurso de Gramsci: O Confronto que o Levou à Prisão - Marcos Dattoli>

17h Roda de conversa - Escritas Ancestrais - Lucas de Matos, Zé Ricardo Oliveira, Sérgio Caetano e Sarah Odar>

26/04 (sábado)>

* 09h às 20h – Ponto de Circulação de Livros>

* 09h às 18h30 – Feirinha Literária>