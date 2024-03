PÁSCOA

Shoppings de Salvador têm programação especial para a Páscoa

Quase todos os eventos são gratuitos e seguem até o fim do mês; confira

Publicado em 22 de março de 2024 às 23:45

Shopping Barra Crédito: Divulgação

A Semana Santa é marcada por celebrações e momentos com entes queridos. Para aqueles que buscam um programa na capital para levar as crianças ou adicionar outras atividades à data, shoppings de Salvador terão programação especial de Semana Santa e Páscoa. Confira:

Shopping Bela Vista:



No Shopping Bela Vista, a época mais doce do ano chegou cedo: desde o dia 16 deste mês, o shopping oferece ações gratuitas e abertas ao público. A programação especial, que conta com oficinas, pinturas faciais, brincadeiras, recreações e paradas com Tio Paulinho, acontecerá até o último fim de semana de março.

23/03 (sábado) - das 14h às 16h - Planeta Imaginário: Oficinas, brincadeiras, pinturas faciais e recreações | A partir das 16h - Parada com Tio Paulinho (entrada principal e piso L1).

24/03 (domingo) - das 14h às 15h - Planeta Imaginário: Oficinas, brincadeiras, pinturas faciais e recreações | Das 15h30 às 17h30 - Personalização de orelhinhas de coelho e Oficina de gesso.

30/03 (sábado) - das 14h às 16h - Planeta Imaginário: Oficinas, brincadeiras, pinturas faciais e recreações | A partir das 16h - Parada com Tio Paulinho (entrada principal e piso L1).

31/03 (domingo) - das 14h às 15h - Planeta Imaginário: Oficinas, brincadeiras, pinturas faciais e recreações | Das 15h30 às 17h30 - Personalização de orelhinhas de coelho e Oficina de gesso.

Shopping Barra, dos dias 23, 24 e 30 de março:



No Shopping Barra, a Páscoa terá teatro infantil, Paradas Encantadas com personagens temáticos, diversão e muito chocolate. Os personagens temáticos tomaram o comando da animação da garotada no último fim de semana (16 e 17), e continuam nos dias 23, 24 e 30 de março. As atividades incluem a brincadeira de caça aos ovos.

A grande novidade deste ano é a apresentação do espetáculo infantil “Festa do Coelhinho Bunny”, que será encenada na entrada principal do shopping (embarque e desembarque do Barra Gourmet), às 18h. Todas as atividades são gratuitas.

Entre 15h e 19h: Paradas Encantadas com personagens temáticos Às 18h: Apresentação do espetáculo infantil “Festa do Coelhinho Bunny”. Os personagens vão continuar no local até às 19h com atividades, trilha sonora especial, caça aos ovos, distribuição de orelhinhas e chocolates.

Shopping da Bahia:



No Shopping da Bahia, a Vila de Páscoa chegou no último sábado (16) e vai até o dia 31 de março. Com ingressos gratuitos, o espaço tem quatro estandes de marcas já presentes no shopping que comercializam produtos de Páscoa, como a Confeitaria Priscilla Diniz e a Biscoitê. Na Vila, há ainda espaços ‘instagramáveis’, além de um cenário interativo para fotos.

Até 31 de março, todos os dias: vendas de produtos nos estandes.

Aos sábados e domingos: Pintura Facial e Customização de Orelhinhas, ambos gratuitos.

Shopping Itaigara



No Shopping Itaigara, a programação de Páscoa terá show de grupo infantil e oficina de coelhinhos, ambos neste dia 23, sábado que antecede a Semana Santa. O evento é aberto ao público e acontece a partir das 15h.

23 de março (sábado), na praça de alimentação: - A partir das 15h: Oficina de coelhinhos.

- Às 17h: Apresentação do grupo Stripulia.



Salvador Shopping

No Salvador Shopping, o principal personagem da data foi inserido este ano na exposição de dinossauros, que está na Praça Central do centro de compras. Apelidado de Coelho Rex, o coelho explorador, vestido de paleontólogo, vai passear pelos corredores, divertir as crianças e comandar a tradicional brincadeira de caça aos ovos no mês de março.

A campanha de Páscoa foi criada com a ajuda de 34 estudantes de Design da Faculdade Salvador, que tiveram o desafio de promover a criação e a execução das vitrines das lojas especializadas em chocolate. As marcas de chocolate que estão com as vitrines conceituais são Cacau Show, Kopenhagen, Brasil Cacau, Caracol Chocolates, Lindt, Havanna e Dengo.

Salvador Norte Shopping



Já no Salvador Norte Shopping, haverá contação de história, teatrinho e caça aos ovos com Tio Paulinho. A programação é gratuita e segue até o dia 31.

23 e 30 de março (sábados): - Teatrinho com Grupo Stripulia no piso L3, com peças que abordam temas como união, amor e amizade através de personagens infantis. A entrada é gratuita, mas para garantir o ingresso é necessário inscrever-se no App Salvador Norte.

24 e 31 (domingos): - A partir das 13h30: Pintura facial, no Espaço de Eventos (piso L3).

- A partir das 15h, a diversão fica por conta de Tio Paulinho, em uma aventura de caça aos ovos pelo cenário de Páscoa.



Shopping Paseo:



O Shopping Paseo, nos dias 23 e 30 deste mês, o Shopping Paseo realiza caça aos ovos de Páscoa para garantir a diversão das crianças. Na ação, aberta ao público, as crianças se juntarão aos personagens da Companhia de Dança Kika Tocchetto e poderão ir em busca de guloseimas e chocolates, que estarão escondidos nas lojas participantes. Descontos e promoções também serão ofertados na ação.

Nos dias 23 e 30 de março, a partir das 15h: Ação de Caça aos Ovos de Páscoa. No Piso L2.

Center Lapa

O coelhinho da Páscoa também já chegou no Shopping Center Lapa, no Fantástico Mundo dos Doces, trazendo uma promoção para o parquinho do shopping.

Com pula-pula, tobogã, piscina de bolinhas e um circuito de aventuras para a criançada, o evento do parquinho acontece na Praça de Eventos do Piso L1, até este sábado (23). Os ingressos para a curtição custam R$15 por 20 minutos. Após a data, a bilheteria volta com o preço normal, de R$25 por 25 minutos.

Mercado do Rio Vermelho:

No Mercado do Rio Vermelho, a Páscoa tem programação para as crianças desde o dia 9 deste mês. As atividades ocorrem nos sábados e domingos do mês de março, com exceção deste sábado (23), em parceria com o Instituto Entre Aspas de Ação Comunitária.

No espaço de arte e na oficina criativa, as crianças poderão produzir os seus próprios ovos de Páscoa e se caracterizar de coelhinho, além de participarem de uma “caça aos ovos”, onde por meio de pistas em um mapa poderão encontrar os ovinhos escondidos no centro comercial.