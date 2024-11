LAZER

Shoppings têm bailinho de Natal e atrações neste feriado em Salvador; confira dicas

Paseo promove Bailinho do Noel; Bela Vista tem 'piscina' com 130 mil bolas; e Papai Noel recebe as crianças no Barra

Tharsila Prates

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 11:42

Papai Noel no shopping Paseo Crédito: Divulgação Paseo

O Papai Noel já chegou ao Shopping Paseo e, neste feriado de Proclamação da República, será realizado o Bailinho do Noel. O evento irá movimentar os dois pisos do centro de compras, com muita animação para a criançada e as famílias, ao som de uma bandinha de fanfarra, da companhia das noeletes e personagens encantados, a partir das 15h desta sexta (15), dia em que o shopping terá o seu funcionamento normal, das 9h às 21h.

O Shopping Bela Vista, que também funcionará normalmente das 9h às 22h, está com programação especial de Natal para toda a família. O destaque é o Balloon Experience, atração que faz parte da decoração natalina na Praça Central, com uma piscina gigante com mais de 130 mil bolinhas e 5 mil balões.

Pessoas de todas as idades podem se divertir na atração pelos valores de R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia), e R$ 20 + 1 kit lápis e caderno (meia-social), por 20 minutos em cada sessão. O clima natalino continua no final de semana, com a apresentação do Coral Cantos e Encantos Cristais do Amor no sábado (16), às 16h, e a tradicional parada natalina com personagens no domingo (17), às 15h, no piso L2, e às 17h30, no piso L1.

No Barra, o destaque é a decoração natalina, com o Papai Noel recebendo as crianças no trono montado no piso L4-Leste. Há ainda outras atividades, como o Bambuzal e parque infantil, no L4-Leste; Planeta Imaginário, no L3-Oeste; e Clubinho, no L1-Norte.

A decoração comemora a festa natalina com um universo iluminado e uma estação encantada, com locomotiva, brinquedos sobre molas, jogos e a árvore de Natal, com 8 metros de altura, cheia de bolas e estrelas douradas. Os espaços instagramáveis têm ainda bolas gigantes e brilhantes. O tradicional presépio complementa a decoração assinada pela Cipolatti.

Confira funcionamento dos centros de compras nesta sexta (15):

Shoppings

Shopping Center Lapa

Lojas âncoras: 9h às 19h

Lojas e quiosques: 11h às 17h

Praça de alimentação: 11h às 19h

Papai Noel: 12h às 18h

Cinema: Ver a programação completa do Cine Imperial no site

Shopping Piedade

As lojas e praça de alimentação funcionam em horário diferenciado, das 10h às 18h. Já a Smart Fit abre das 8h às 17h e a Clínica Seta das 7h às 12h. A Caixa Econômica estará fechada

Shopping Paralela

Funciona normalmente, das 9h às 22h. O cinema tem horários conforme a programação disponível no site.

Shopping Barra

Lojas – das 9h às 22h

Praça de Alimentação e lazer - das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma - a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site

Shopping da Bahia

Lojas e quiosques, das 9h às 22

Praça de alimentação, das 9h às 22h, e Playland, das 12h às 22h

Cinema: consulte programação no site

Salvador Shopping - funciona normalmente, das 9h às 22h



Salvador Norte Shopping - funciona normalmente, das 9h às 22h

Shopping Paseo - funcionamento normal, das 9 às 21h

Shopping Itaigara – fechado

Shopping Bela Vista

Praça de Alimentação, farmácias, áreas de lazer, lojas, quiosques, lojas âncoras e supermercado GBarbosa: das 9h às 22h

Cinépolis, SAC e Centro Médio Bela Vista - Consulte a programação nos sites

Boulevard Shopping Camaçari

Todas as lojas e espaços infantis: das 9h às 21h

Praça de alimentação e Magic Games: das 11h às 21h

Lotérica, SAC e Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari: Fechados

Cinemark: Confira a programação no site