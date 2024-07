OPORTUNIDADE

Shows em Salvador oferecem descontos de até R$ 80; saiba como

A assinatura mensal do Clube Correio custa R$ 7,92

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 17:05

Alceu Valença Crédito: Reprodução

Salvador é uma cidade que respira cultura. Toda semana, os soteropolitanos são apresentados a diversas opções como shows, peças de teatro, cinemas, entre outros. Nos próximos meses, a cidade receberá shows de artistas renomados como Alçeu Valença e Oswaldo Montegro, dos palhaços Patati e Patatá, além do comediante João Pimenta, que oferecem descontos de até R$ 80 reais na compra dos ingressos.

Os descontos são oferecidos para os assinantes do Clube Correio, programa de vantagens do jornal Correio que oferece descontos de até 50% em lojas parceiras, além do acesso gratuito a todos os conteúdos do jornal, a um preço de R$ 7,92 por mês. A assinatura pode ser feita através do link: https://bit.ly/3zC64ct

Além dos descontos nos shows, quem assina o Clube Correio pode economizar nas compras em mais de 100 lojas parceiras como a distribuidora de gás de cozinha Ultragaz, a Drogaria São Paulo, todos os cinemas da rede UCi do Brasil, lojas online como Netshoes, Vivara, Casas Bahia, entre outros. Com as parcerias, é possível economizar mais de R$ 100 todo mês.