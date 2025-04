NOVO CRONOGRAMA

Sky Airline amplia voos diretos de Salvador para Argentina e Uruguai; saiba mais

Sucesso do voo inicial motivou aumento

A conexão aérea entre Salvador e importantes destinos da América do Sul ganhará um reforço este ano. A Sky Airline anunciou que dobrará a frequência de seus voos diretos entre Buenos Aires e Salvador, passando de duas para quatro operações semanais. A medida é resultado de uma articulação entre a companhia aérea, o Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), e a administração do Aeroporto de Salvador, operado pela Rede Vinci. >