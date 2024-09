TEMPO FECHADO

Sol ou chuva? Confira previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

O fim de semana na capital baiana será de céu basicamente nublado, segundo aviso meteorológico atualizado pela Defesa Civil de Salvador nesta sexta-feira (13). Hoje, o céu permanece entre nublado e parcialmente nublado, com 40% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

No sábado (14), o céu segue nublado a parcialmente nublado, com chances de 30% de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora. Já no domingo (15), as chances de chuva seguem as mesmas, enquanto o céu permanece parcialmente nublado ao longo do dia.