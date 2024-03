ELEIÇÃO 2024

Solidariedade cogita lançar candidato a prefeito de Salvador e ameaça unidade de grupo petista

Com posicionamentos diferentes dos diretórios estadual e municipal, o Solidariedade cogita lançar candidatura própria a prefeito de Salvador na eleição deste ano e ameaça a unidade do grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Nós estamos avaliando, com grande possibilidade, a candidatura própria. É uma possibilidade. É um projeto nosso ter candidato. Se nós entendemos que é melhor para a gente, nós vamos seguir adiante. Não quero me atrelar ao candidato do governo (Geraldo Júnior). O Geraldo não consegue pensar em ninguém. Só pensa nele, no projeto dele. É um projeto político visando fortalecer o nome dele”, afirmou.