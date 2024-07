ANÁLISE

Sondagem em águas profundas para construção da Ponte Salvador-Itaparica é iniciada

A sondagem do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica entrou na etapa de águas profundas nesta quarta-feira (3). Foram iniciadas as perfurações nos trechos que possuem de 10 a 60 metros de profundidade da Baía de Todos-os-Santos. O serviço começou do lado de Salvador, na região da Praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa. Até o momento, 17 empresas baianas foram contratadas e 300 empregos diretos e indiretos já foram gerados somente em função da sondagem, que representa um investimento de R$ 160 milhões.

Navegação segura

Ele é capaz de fornecer informações como posição, velocidade, direção e outros detalhes de navegação, atualizados constantemente. Ainda em atendimento aos requisitos da Marinha do Brasil, as embarcações utilizadas na sondagem também estão devidamente sinalizadas com luzes para indicar a sua área de atuação.

Sondagem

A etapa de sondagem envolve a obtenção de amostras do fundo do mar em 102 pontos onde serão construídos os pilares da Ponte Salvador-Itaparica. Em seguida, o material coletado passará pela análise de laboratórios especializados para a preparação de relatórios minuciosos com dados sobre as características do solo. Esta fase foi iniciada com as operações terrestres em 31 de janeiro deste ano, em Vera Cruz.