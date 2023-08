SSP e PF se reúnem para montar estratégias de busca por assassinos de Mãe Bernadete

Nesta segunda-feira (21), representantes das polícias Civil e Federal se reuniram para discutir planos para localizar e prender os assassinos da líder quilombola Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete. O encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Estavam presentes Marcelo Werner, secretário da SSP, o superintendente Regional da Polícia Federal na Bahia, Flávio Albergaria, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, entre outros policiais.

"Estamos somando esforços e compartilhando informações para elucidarmos o caso. Queremos evitar repetições de procedimentos e sobreposições das equipes. Com integração encontraremos os responsáveis de forma mais célere", declarou Werner.

O secretário da Segurança Pública da Bahia acrescentou que a população pode continuar ajudando através do Disque Denúncia da SSP, o telefone 181. "Todas as informações serão verificadas e com o sigilo garantido", finalizou.