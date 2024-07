SUPERMERCADOS

SuperBahia deve gerar até R$ 540 milhões em negócios

Evento acontece no Centro de Convenções Salvador, entre 10 e 12 de julho

Larissa Almeida

Publicado em 9 de julho de 2024 às 05:15

SuperBahia vai reunir representantes do varejo de alimentos e bebidas Crédito: Divulgação

A tarefa de fazer compras de alimentos e bebidas sempre envolveu a ida até os estabelecimentos por parte daqueles e daquelas que cuidam da alimentação do lar. Nos últimos anos, no entanto, as redes de supermercados passaram a empregar avanços tecnológicos que já possibilitam a realização dessa atividade através de poucos toques na tela do celular e sem sair de casa.

O uso dessa praticidade, assim como o emprego de outras tecnologias virtuais e da inteligência artificial são destaques da 13ª edição da SuperBahia 2024 – Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores –, que terá “Inovação, tendências e foco no cliente” como tema do evento que ocorre entre 10 e 12 de julho, no Centro de Convenções Salvador, e deve gerar até R$ 540 milhões em negócios.

Na prática, o valor estimado deve ser obtido através das transações comerciais entre os visitantes do evento – donos de supermercados e atacados, distribuidores, representantes de bares e restaurantes – e os fornecedores, na presença de representantes de grandes marcas e indústrias. Neste ano, a expectativa é de que haja crescimento de 20% nos negócios em relação ao ano passado, assim como um aumento de 150 para 180 no número de empresas nacionais e internacionais participantes.

Uma dessas empresas é a Alvoar Lácteos, que reúne marcas de destaque em seus segmentos, como Betânia, Camponesa, Betânia Kids, Yobem e Caramelos Embaré, e tem parte desse mercado no Nordeste. A região é considerada prioritária pelo grupo, sendo a Bahia um estado crucial. Tendo isso em vista, a Alvoar pretende aproveitar o evento para fazer anúncios estratégicos do segundo semestre.

“Reconhecemos a influência e o potencial de mercado da SuperBahia, por isso iremos lançar em primeira mão o novo posicionamento da nossa marca estratégica Camponesa, além dos lançamentos das nossas marcas de grande sucesso (Yobem e Betania Kids) para o público qualificado do evento”, diz a diretora executiva de Marketing da Alvoar Lácteos, Cynthia Serreti.

Segundo Mauro Rocha, superintendente da Associação Baiana de Supermercados (Abase), promotora da feira, além da realização de negócios, a SuperBahia será uma oportunidade de estabelecer contatos, adquirir aprendizados e conseguir melhorias para o próprio empreendimento. “Os participantes vão fazer compras, melhorar o relacionamento com a indústria, ter oportunidades de ver novos lançamentos. Há empresas de equipamento para montar novos estabelecimentos ou fazer reforma. Tem o Banco do Nordeste, que vai oferecer linhas de crédito e financiamento para compras de equipamentos e terrenos. É uma gama de oportunidades dentro do setor que movimenta muito a economia”, destaca.

O evento é voltado para todas as empresas do setor de varejo de alimentos e bebidas. Para participar, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. Nesse segmento, os negócios de pequeno porte, ou seja, os pequenos e médios mercados, são maioria. E uma parcela deles vai ter oportunidade de ir à feira por meio da caravana SuperBahia 2024, que vai ser integrada por 150 supermercadistas de pequenos e médios empreendimentos localizados em 17 municípios baianos. A ação é promovida pela Abase e o Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia (Sindsuper).

A iniciativa tem como objetivo principal capacitar os varejistas por meio de palestras, melhorar a relação comercial e o ambiente dos negócios, com visita aos expositores da feira, criando possibilidades de negócios. Haverá caravanas partindo de Amargosa, Camamu, Barreiras, Cruz das Almas, Feira de Santana, Itaberaba, Jequié, Jaguaquara, Itabuna, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Ao total, 20 mil pessoas devem visitar o Centro de Convenções Salvador durante a feira. O espaço, que conta com dois pavilhões, vai abarcar estandes de diversas marcas em uma área de 10 mil m². Na entrada do primeiro pavilhão, uma feira de tecnologia vai trazer as principais tendências de inovação, sendo esta a grande novidade do evento nesse ano. “A feira de tecnologia vai mostrar como fazer a melhor gestão do estoque através de novos sistemas, como resolver a questão tributária, como atender melhor os clientes através de sistemas de self checkout, em que o próprio consumidor paga as compras com o cartão”, pontua Mauro Rocha.

IA nas prateleiras dos supermercados

A nota fiscal obtida após o pagamento de uma compra de supermercado costuma valer tão somente como comprovante da transação financeira, mas o que nem todo mundo sabe é que, através da emissão eletrônica do documento, a Inteligência Artificial (IA) tem conseguido colocar em prática uma nova forma de lidar com as compras de alimentos e bebidas. Uma prova disso são os anúncios personalizados de produtos:

“Pela nota fiscal eletrônica, tem como ver qual o tipo de preferência de cada consumidor. A IA começa a ver isso como uma tendência e já encaminha para o setor de vendas, que mantém salvo a tendência de cada consumidor”, aponta Mauro Rocha, superintendente da Associação Baiana de Supermercados (Abase).

Segundo ele, muitos mercados baianos se baseiam nessas informações para fazer pedidos de abastecimento das prateleiras. A tendência, que teve início durante a pandemia de Covid-19, veio para ficar. “É uma conexão entre o virtual e o analógico e, hoje, é um novo mundo. É a tecnologia incorporada ao nosso dia a dia”, finaliza.