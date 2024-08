VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Suspeito de ameaçar a ex de morte e atacar a sogra é preso em delegacia de Feira

O criminoso chegou ao locala enquanto as vítimas registravam um boletim de ocorrência

Um suspeito de violência contra a mulher foi preso dentro do Complexo de Delegacias de Sobradinho nesta terça-feira (27). A vítima estava registrando um boletim de ocorrência sobre o caso quando o agressor chegou na delegacia, recebendo voz de prisão imediata.

A vítima, uma adolescente de 16 anos, terminou um relacionamento com o suspeito, que não aceitou a decisão e a ameaçou de morte, além de lesionar a mãe da menina, também presente na delegacia, com os dentes. A prisão integrou a Operação Shamar, de combate ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra a mulher, e a situação foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

“Antes de finalizar o registro, o agressor foi até a recepção da unidade, em tom ameaçador, deixando as duas mulheres muito amedrontadas. Diante desse fato, os investigadores deram voz de prisão a ele e o conduziram juntamente com as vítimas até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado em flagrante”, disse a delegada Clécia Vasconcelos, titular da Deam de Feira de Santana.